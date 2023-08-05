Pandemi cezaları iade edilecek! Koronavirüs cezaları nasıl geri alınacak? İşte son başvuru tarihi.. Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezaları iade edilecek.

Koronavirüs salgınının yayılmaması için alınan tedbirlere uymayanlara pandemi döneminde para cezaları kesilmişti.

Covid-19 salgını döneminde maske takmadıkları ve sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle binlerce kişiye idari para cezası verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadarki dönemde vatandaşlardan tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği açıklandı.

Bu para cezalarını ödeyen vatandaşların ücretleri geri iade edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 31 Aralık 2024'e kadar başvuru yapanların ödedikleri cezalar iade edilecek.

Buna göre ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu da Resmi Gazete ekinde yer aldı.