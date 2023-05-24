Pandemi cezası iade başvurusu 2023: Maske ve sokağa çıkma cezaları nasıl geri alınır? Koronavirüs pandemisi döneminde uygulanan yasaklara uymayan vatandaşlara para cezası kesildi. AYM, cezaların iptaline karar verdi. Ödeme yapan vatandaşlar, iade konusunda detayları araştırıyor. Peki, pandemi ceza iadesi nasıl alınır? Maske ve sokağa çıkma yasağı cezası nasıl geri alınır? İşte detaylar...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, pandemi kavramını milyonlara yaşattı.

100 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği salgın kapsamında adeta dünya durdu.

Salgını engellemek amacıyla 81 ilde sıkı tedbirler alındı. Başta maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları uygulandı.

Asayiş ile kontrolü sağlanan yasaklara uyulmadığı takdirde ceza kesildi.

Maske takmamanın cezası 900, sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin ise 3 bin 150 lira olarak uygulandı.

Pandemi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara bağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari para cezalarını ödeyenler geri talep edebilecek.

Peki, pandemi cezaları nasıl iade edilecek, maske cezası iadesi nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

Pandemi cezaları silindi mi?

Maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi.

İade süreci

Ceza ödeyen vatandaşlara para iadesi nasıl yapılacağı ise henüz netleşmedi.