Para direkt hesaba geçiyor! e-Devlet'ten mutlaka yapın... Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Twitter hesabından yapılan duyuruya göre e-Devlet üzerinden IBAN tanımlatmanız halinde rapor paraları ve sevk ödemeleri IBAN hesabınıza yapılacak.

ensonhaber.com

E-Devlet sayesinde pek çok hizmete internet üzerinden kolayca erişebiliyor ve işlemleri birkaç tık ile halledebiliyoruz.

E-Devlet’te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında bulunan bir özellik, rapor parası ve sevk ödemesi alacak kişilere büyük kolaylık sağlıyor.

e-Devlet’e IBAN ve banka hesabı tanımlama işlemi de bu bağlamda merak edilen konulardan birisi.

Adınıza kurumlardan gelecek olan ödemeler, tanımlanan hesaba yatırılıyor.

e-Devlet IBAN tanımlama 2023

e-Devlet hesabı açıldıktan sonra arama kısmına “Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama” yazın.

Çıkan ekranda “Yeni Hesap Tanımlama” bölümünü seçin.

Banka alanındaki seçme kutusundan banka seçip “Sorgula” düğmesine tıkladığınızda seçtiğiniz bankaya ait adınıza kayıtlı banka hesaplarını sorgulayabilirsiniz.

Seçtiğiniz banka, ödeme hesabı olarak tanımlanacaktır.