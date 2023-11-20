Paranız cepte kalacak! Sütü sirkeyle kestirin, bakın ne elde ediliyor... Pizzanın enfes lezzeti mozzarella peynirini evde yapmak artık çok kolay. Sütü sirkeyle kestirerek mozarella peynirinizi elde edebilirsiniz.

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Mozzarella peyniri, pizza başta olmak üzere birçok yemekte kullanılabiliyor.

Market raflarında dudak uçuklatan fiyatlara satılan mozzarella, gerçekten cep yakıyor.

Ancak artık ev yapımı tarifiyle lezzetine varabilirsiniz.

Süt ve sirke kullanarak elde edeceğiniz peynir, yemeklerinizi başka bir boyuta taşıyacak.

Peki, süt sirke ile nasıl kestirilir? Süt ve sirke ile peynir nasıl yapılır? İşte en basit yolu...

Süt ve sirkeyle mozzarella tarifi

Malzemeler:

4 litre taze süt (tercihen pastörize ve homojenize edilmemiş)

1 bardak sirke (tercihen beyaz)

1/4 çay bardağı su (temiz, içilebilir su)

Tuz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Sütü geniş bir tencereye koyun ve düşük ateşte ısıtın. Süt 38-40 °C (100-105 °F) sıcaklığına gelene kadar ısıtın. Isınan sütü ocaktan alın.

Sirkeyi suyla karıştırın ve ısınan sütün içine ekleyin. Karıştırın ve birkaç dakika bekleyin. Süt pıhtılaşmaya başladığında, tahta bir kaşık kullanarak karışımı nazikçe karıştırın.

Pıhtılaşma süreci tamamlandığında, bir bıçak veya peynir dilimleyici kullanarak pıhtıyı küçük parçalara kesin. Daha sonra, tencerenin içinde pıhtıyı hafifçe karıştırın.

Tencereyi tekrar ocağa koyun ve ısınan sütü karıştırarak karıştırın. Peynirin kıvam alması için ısınan sütü pıhtı ile karıştırmaya devam edin.

Süt tamamen pıhtılaştığında, sıcak sudan geçirerek peynirinizi yoğurun. Sıcak su, peynirin elastikiyet kazanmasına yardımcı olacaktır.

Yoğurduktan sonra, peyniri şekil vermek için istediğiniz şekilde yoğurabilir veya bükerek, şekil verebilirsiniz.

Son olarak, peyniri soğuk suya koyarak soğumasını sağlayın. Ardından tuz ekleyebilir ve buzdolabında dinlendirerek kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.