Parazitlerin canına okuyor! Semizotu suyunu sabah-akşam içerseniz... Kuvvetten düştüyseniz ve bitkin görünüyorsanız, sebebi vücudunuzdaki kurtlar olabilir. Bağırsak kurtları, bünyeyi yorgun düşürür. Çaresi ise semizotu suyu olarak biliniyor. İşte semizotu suyunun inanılmaz faydaları...

Bağırsak parazitleri, insan vücudundan beslenmek ve üremek için yararlanan bağırsak solucanlarıdır.

Genel olarak, tehlikeli olarak görülmezler ancak karın ağrısı ve kaşıntı gibi can sıkıcı belirtilere neden olabilirler.

Bağırsakta görülen bir parazit türü de kıl kurdudur. Sindirim sistemini olumsuz etkileyen kıl kurtları büyüdükçe bağırsaklara zarar verir.

Vücudu zararlı parazit ve kurtlardan arındırmak, iyi bir beslenme ile mümkün olabilir.

Semizotu ile temizleniyor

Bu noktada "semizotu" şifa kaynağı olarak biliniyor.

Semizotu suyu içmek, vücuttaki kurt ve solucanları yok ediyor.

Semizotu suyu, yaprakları kaynatılarak hazırlanıyor. Sabah ve akşam yatmadan 1 çay bardağı kadar tüketilmesi fayda sağlıyor.