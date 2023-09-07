Parfümün kalıcılığını 10 kat artıracak yöntem! Parfüm nasıl ve nereye sıkılmalı? İşte parfüm sıkma ipuçları Parfümün kalıcılığını arttırmak için bazı önemli ipuçlarına bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat ederek parfüm kokusunun daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

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Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız parfümlerin seçimi kadar nasıl ve nerelere sıkılması gerektiğide son derece önemlidir.

Parfüm kokusunun daha uzun süre kalıcı olması için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Parfüm kullanmak kişinin tarzını yansıttığı için son derece önemlidir. İnsanlar kendini ifade etmek ve insanları etkilemek için kokulardan faydalanmaktadır.

Parfümünüzün daha uzun süre kalıcı olması ve kokusunu en iyi şekilde vermesi için doğru şekilde kullanmanız gerekmektedir.

Parfümünüzü vücudunuzda belirli noktalara sıkarak ve bazı ufak detaylara dikkat ederek kalıcılığını arttırabilirsiniz.

Birçok kişi parfümlerin kalıcı olmadığından şikayet etmektedir. Parfümün kalıcılığını arttırmak için yapmanız gerekenleri sizler için derledik.

İşte parfümün kalıcılığını artıran bazı noktalar..

Parfümün kalıcılığını artıran en önemli nokta parfümü cildin daha sıcak olduğu yerlere uygulamaktır.

Bu yüzden parfümü nabız noktalarınıza sıkmanız gerekmektedir. Bu bölgeler bilek içleri, kulak arkaları, dizler ve dirseklerin arkası ile boyun bölgesidir.

Vücudun bu noktaları sıcaklık yayan küçük radyatör gibi etki göstermektedir. Parfümün bu noktalara uygulanması kokuyu yaymaya yardımcı olur.

Parfüm sıkarken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise cilt temizliğidir. Parfümü mümkün olduğunca duştan sonra sıkmaya özen gösterin. Temiz bir cilde sıkılacak parfüm, kokusunu daha iyi yansıtacaktır.

Eğer parfümü cildinize değilde giysilerinizin üzerine sıkmak istiyorsanız bu kıyafetlerin yün veya keten olmasına dikkat edin.Çünkü Yün ve keten giysiler parfüm kokusunu uzun süre muhafaza edecektir.