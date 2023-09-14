Paris 2024 Olimpiyatları eleme maçları ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı..

FIVB Milletler Ligi ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Dünyanın bir numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 16-24 Eylül tarihleri arasında Japonya’da yapılacak olan eleme maçlarında Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmak için mücadelede edecek.
Milletler Ligi'nde ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları gözünü 2024 Paris Olimpiyatlarına çevirdi.
Elemelerde B Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları bu grupta, Japonya, Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.
Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmak için mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
Voleybolseverler milli takımımızın maç takvimi hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte millilerimizin maç programı..
Filenin Sultanları maç programı
16 Eylül Cumartesi
07:00 Türkiye – Porto Riko (TRT SPOR)
17 Eylül Pazar
07:00 Türkiye – Bulgaristan (TRT SPOR)
19 Eylül Salı
07:00 Türkiye – Peru (TRT SPOR)
20 Eylül Çarşamba
07:00 Türkiye – Arjantin (TRT SPOR)
22 Eylül Cuma
10:00 Türkiye – Brezilya (TRT SPOR)
23 Eylül Cumartesi
13:30 Türkiye – Japonya (TRT SPOR)
24 Eylül Pazar
10:00 Türkiye – Belçika (TRT SPOR)