Paris 2024 Olimpiyatları eleme maçları ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç programı.. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmak için Japonya'da oynayacağı eleme maçların programı belli oldu. İşte detaylar..

ensonhaber.com

FIVB Milletler Ligi ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dünyanın bir numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 16-24 Eylül tarihleri arasında Japonya’da yapılacak olan eleme maçlarında Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmak için mücadelede edecek.

Milletler Ligi'nde ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları gözünü 2024 Paris Olimpiyatlarına çevirdi.

Elemelerde B Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları bu grupta, Japonya, Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.

Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmak için mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Voleybolseverler milli takımımızın maç takvimi hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte millilerimizin maç programı..

Filenin Sultanları maç programı

16 Eylül Cumartesi

07:00 Türkiye – Porto Riko (TRT SPOR)

17 Eylül Pazar

07:00 Türkiye – Bulgaristan (TRT SPOR)

19 Eylül Salı

07:00 Türkiye – Peru (TRT SPOR)

20 Eylül Çarşamba

07:00 Türkiye – Arjantin (TRT SPOR)

22 Eylül Cuma

10:00 Türkiye – Brezilya (TRT SPOR)

23 Eylül Cumartesi

13:30 Türkiye – Japonya (TRT SPOR)

24 Eylül Pazar

10:00 Türkiye – Belçika (TRT SPOR)