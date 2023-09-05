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Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman? Voleybol elemeleri başladı mı? İşte maç fikstürü... Abone Olun

Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman? Voleybol elemeleri başladı mı? İşte maç fikstürü... Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu akabinde çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kez hedef, olimpiyat biletini almak. Paris 2024 Olimpiyatları için mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi belli oldu. Eleme maçlarını kaçırmak istemeyenler, takvime göz atıyor.

ensonhaber.com A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından olimpiyat hazırlıkları başladı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Sırada ne varsa, o var" demişti. Paris biletini almak için Filenin Sultanları varını yoğunu ortaya koyacak. Sultanlar, grup aşamasında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Voleybol tutkunları ise Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri maç takvimini araştırıyor. Olimpiyat elemeleri başladı mı? Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman? merak ediliyor. İşte maç takvimi... 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Voleybol takvimi Olimpiyat elemelerinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’nda yer aldı. Karşılaşmalar, 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak. Filenin Sultanları elemelerdeki ilk maçını 16 Eylül saat 07.00'da Porto Riko ile oynayacak. İşte maç fikstürü...

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