Partizan - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY Euroleague THY Euroleague'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın detayları merak konusu oldu. İşte maçın tarihi, saati ve yayın kanalı...

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 7. haftasında Sırbistan ekibi Partizan’a konuk oluyor.

. Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, şu an 4. sırada yer alıyor.

Rakip ekip Partizan ise ligin başlangıcında zorlu bir dönem geçiriyor. Şu ana kadar 2 galibiyet ve 4 yenilgi elde eden Sırbistan temsilcisi, 11. sırada yer alıyor.

Basketbol tutkunları, bu büyük çekişmeyi izlemek için maçın başlama saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da oynanacak olan Partizan – Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22:30’da başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

PARTİZAN - FENERBAHÇA MAÇI CANLI İZLE