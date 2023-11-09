Partizan - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda? THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 7. haftasında Sırbistan ekibi Partizan’a konuk oluyor.
. Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda 5 galibiyet ve bir mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, şu an 4. sırada yer alıyor.
Rakip ekip Partizan ise ligin başlangıcında zorlu bir dönem geçiriyor. Şu ana kadar 2 galibiyet ve 4 yenilgi elde eden Sırbistan temsilcisi, 11. sırada yer alıyor.
Basketbol tutkunları, bu büyük çekişmeyi izlemek için maçın başlama saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalar yapmaya başladı.
Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da oynanacak olan Partizan – Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22:30’da başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.