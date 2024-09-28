Pasaport renklerinin anlamları: Türkiye pasaportunun bordo olmasının sebebi bakın neymiş... Yurt dışı seyahatlerde kimlik kartı yerine geçen pasaportların her ülkede farklı renkte olduğu herkesin dikkatini çekmiştir. Ancak bu renkler sadece 4 renkle sınırlandırılmıştır. Bakın o dört renk ne anlama geliyormuş...

Haber Merkezi

Seyahatlerde bir ülkenin kimlik kartı olarak kabul gören pasaportlar her ülkede farklı renklerde olmasına rağmen yine dört rengin dışına çıkamaz.

Bu renklerin anlamı çoğu kişi tarafından merak edilir. Her ne kadar gelişi güzel belirlendiği düşünülse de gerçek oldukça farklı.

Dünyada birçok ülke bulunmasına rağmen sadece 4 renkle sınırlanan pasaport renklerinin anlamları bakın neymiş.

SADECE DÖRT RENKTEN OLUŞUYORLAR...

Pasaportlar dünya üzerinde belli renk standartlarına sahip olan önemli evraklar arasında yer alır. Pasaportlarda mavi, yeşil, kırmızı ve siyahtan farklı renkler görmek ise imkansızdır.

Ülkelere göre farklılık gösteren pasaport renklerinin en temel iki sebebi siyasi tarihleri ve coğrafi konumlarıymış. Komünist geçmişe sahip ülkeler kırmızı tonlarını kullanırken, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri, okyanusun simgesi olarak maviyi kullanıyor.

Siyasi tarih ve coğrafi konumun yanında din de önemli etkiler arasında yer alıyor. İslam ülkelerinin birçoğunun pasaportta renk tercihi, yeşil oluyor. Siyah pasaport ise yaygın olmamakla birlikte diplomatik ya da özel durumlarda kullanılıyor.

Pasaportlarda kullanılan renkler ülkeler açısından kolay tanınırlığı sağlayan önemli etkenlerin başında yer alıyor.