PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: 6 ay, 1 yıl, 10 yıllık pasaport harç ve defter bedelleri 2023 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği’yle belli oldu. Peki pasaport harç ve defter ücretleri ne kadar, kaç lira oldu? 6 ay, 1 yıl, 10 yıllık pasaport ne kadar? İşte zamlı ücretler...

Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı ile birlikte Temmuz 2023 pasaport ücreti de belli oldu.

Karara göre, noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış sağlanacağı açıklandı.

Haberin akabinde pasaport süresi biten ve yenileyecek olan vatandaşlar, pasaport harç ücretlerine de zam geldi mi, ne kadar oldu merak ediyor.

6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıla kadar alınabilen pasaport harç ve defter bedelleri netleşti.

Peki yeni pasaport ücretleri ne kadar oldu? İşte güncel pasaport ücretleri...

Güncel pasaport harç ve defter bedelleri 2023

6 aylık pasaport harcı 689 liradan bin 33 liraya, defter bedeli 501 liradan 751 liraya yükseldi.

1 yıllık pasaport harcı bin 8 liradan bin 512 liraya, defter bedeli 751 liraya,

2 yıllık pasaport harcı 1.646,10 TL'den 2.469 TL'ye, defter bedeli 751 liraya,

3 yıllık pasaport harcı 2.338,50 TL'den 3.507 liraya, defter bedeli 751 liraya,

10 yıllık pasaport harcı 3.925,50 TL'den 5.587 liraya, defter bedeli 751 liraya yükseldi.