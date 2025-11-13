Pasif gelir nedir, nasıl elde edilir? Pasif gelir örnekleri 2025

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Portekiz hükümeti, aylık 870 Euro ve üzeri pasif geliri bulunan yabancılara uzun süreli oturum ve çalışma hakkı tanıyacağını açıkladı.

Bu gelişme, özellikle Avrupa’da yaşam hayali kuran kişiler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Kararın ardından "pasif gelir nedir?", "hangi gelirler pasif sayılır?" gibi sorular gündeme geldi.

Finansal özgürlük denilince akla gelen ilk kavramlardan olan pasif gelir, büyük bir rahatlık sağlıyor.

Pasif gelir hakkında merak edilen bilgileri sizler için derledik.

PASİF GELİR NEDİR

Kazancımız, çalıştığımız ve verdiğimiz emek karşılığında doğru orantılıdır. Her birimiz çalışır, emek verir ve buna karşılık bir ödeme alarak hayatımızı idame ettiririz.

Çalışmayı bıraktığımız anda gelirimizin de kesilmesi durumuna "aktif gelir" deriz.

Pasif gelir ise "kurulu düzen" olarak tanımlanabilir. Yani bir kez kurulan işin düzenli olarak gelir sağlaması olayıdır.

Akitf olarak çalışmadan bir kazanç sağlandığı için finansal özgürlük terimi ile ilişkilendirilir.

PASİF GELİR KAYNAKLARINA ÖRNEK

Kiralık mülklerden elde edilen kira gelirleri, hisse senetlerinden gelen temettüler ve dijital içeriklerden kazanılan telif hakları sayılabilir.