Paskalya'da yumurta boyanmasının sebebi meğer... Hristiyanlar tarafından kutlanan Paskalya Bayramı, boyanmış yumurtalar ile dikkat çekiyor. Paskalya'da neden yumurta boyanıyor sorusunun altında ise dikkat çeken bir anlam yatıyor.

Hristiyanların "Diriliş Pazarı" olarak da bildiği Paskalya Bayramı, 2023 yılında 9 Nisan Pazar günü kutlanıyor.

Paskalya Bayramı'nda, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanmaktadır.

Kiliselerde kutlanan Paskalya, çeşitli eğlenceler ve yemekler yapmak ritüeldendir. Özellikle yumurtaları boyamak en popüler gelenektir.

Renkli yumurtalar herkesin dikkatini çektiğinden merak konusu oluyor. Paskalya'da neden yumurta boyanır sorusu akıllarda yer alıyor.

Paskalya yumurtasının oldukça anlamlı bir sebebi bulunuyor.

Paskalya yumurtası geleneği

Paskalya yumurtası, Hz. İsa çarmıha gerildiğinde yaralarından kanı temsil eder.

Annesi Meryem dua ederek ve ağlayarak yanında durmaktadır. Meryem'in gözyaşları bu kırmızı yumurtaya damlayarak ince desenler oluşturur. Bunu diğer yumurtalar izler.

Meryem bütün yumurtaları bir mendile toplayarak, oğlunun cenazesi için izin almak üzere Pontius Pilate'e doğru yola çıkar. Yol boyunca rastladığı her çocuğa barış içinde bir yaşam sürmelerini öğütleyerek bir yumurta verir.

Pilate'in sarayına vardığında Meryem bayılır ve mendilindeki yumurtalar yuvarlanarak dünyanın her yerine dağılır.

O günden beri dünyanın her yerinde insanlar Paskalya zamanı yumurtaları süsleyerek sevgi ve barış simgesi olarak birbirlerine verirler.