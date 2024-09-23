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Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Pastırma yazı tarihi

Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Pastırma yazı tarihi Havalar serinledi derken, daha pastırma sıcakları yaşanmadı. Önümüzdeki sıcak günlere sebep olacak olan pastırma yazı ne zaman başlayacak merak ediliyor. İşte 2024 pastırma sıcakları tarihi...