Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 Pastırma yazı tarihi

Geçtiğimiz temmuz ağustos aylarına göre daha serin geçen eylül, yazın bittiğini hissettiriyor.
Bu yıl rekor kıran sıcaklıkların ardından biraz serinlik herkese iyi geliyor.
Eylül ayının gelmesi ve havaların serinlemesi ile birlikte hava sıcaklıklarının yükseleceği pastırma yazı hakkında araştırmalar hız kazandı.
Pastırma sıcaklarının ne zaman olduğu ve hangi ayın kaçıncı günü etkisini hissettirdiği merak edildi.
Peki, pastırma yazı ne zaman 2024? Kaç gün sürecek? İşte 2024 pastırma sıcakları takvimi...
PASTIRMA YAZI NEDİR
“Pastırma yazı” terimi, bu dönemde pastırmanın hazırlanmasıyla bağlantılıdır. Gece ve gündüz sıcaklıklarının birbirine yakın olması, pastırmanın kuruması için en ideal koşulları sağlar.
PASTIRMA YAZI NE ZAMAN 2024
2024 yılı için pastırma sıcakları, ekim ayının sonu ile kasım ayının ortası arasında etkisini gösterecek.
Yaklaşık 2 haftalık ılık-sıcak günlerin ardından havalar serinleyecek.