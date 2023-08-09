Patates suyundaki mucize! Her sabah aç karnına çiğ patates suyu içerseniz… Patates, sofralarımızın vazgeçilmez bir parçası olmakla birlikte, patatesin suyunun da sağlık açısından faydalar barındırabileceğini duymuş muydunuz? Özellikle her sabah aç karnına çiğ patates suyu içerseniz bakın neler oluyor…

Türk mutfağının vazgeçilmezi patates sağlığa faydalarıyla ön plana çıkıyor. Karbonhidrat ve su açısından zengin olan patates, soframıza kızartma, haşlama ve hamur işleri içerisinde geliyor. İçerisinde demir, bakır, sodyum, ve kalsiyum minerallerinin yanı sıra B6, B1, B, P, K ve C vitaminlerini barındırıyor. Peki patates suyunun faydalarını hiç duydunuz mu? Her sabah aç karnına çiğ patates suyu içerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva! Her sabah aç karnına patates suyu içmek; · Bel, sırt ve eklem ağrılarının giderilmesinde etkilidir, · Gut hastalığına faydalıdır, · Sindirim sisteminin sağlığına katkı sağlar, · Kabızlık, şişkinlik, ishal, mide yanması gibi sorunlara karşı etkilidir, · Safra ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur, · Saç köklerini besler, daha gür ve sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlar.