Pekçok nasıl yazılır? Pekçok kelimesi ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? 'Pekçok' kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli araştırılmaktadır. Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Pekçok' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'Pekçok' kelimesinin doğru yazılışı..

Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı kelimelerin doğru yazılışı karıştırılabiliyor. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor. Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Pekçok' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor. Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre pekçok kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için araştırdık. Peki, 'Pekçok' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Pekçok kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte cevabı.. Pekçok nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Pekçok' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik. TDK'ya göre 'Pekçok' kelimesi ayrı yazılır. Yani 'Pekçok' kelimesinin doğru yazılışı ayrı olandır. DOĞRU : Pek çok YANLIŞ : Pekçok