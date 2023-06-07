Pembe Tezkere nedir, nasıl alınır? Kimlere Pembe Tezkere verilir? Bir metafor olarak kullanılan "pembe tezkere", TSK tarafından verilen "psikoseksüel bozukluk raporu" olarak geçiyor. Peki, pembe tezkere nedir? Kimler pembe tezkere alır? Pembe tezkere nasıl alınır? İşte merak edilenler...

Askerlik yapabilmek için bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlara uymayan vatandaşlar, muaf tutulur. Askerlikten muaf olmak için da gerekli şartlar mevcuttur.

"Eşcinsellik", askere gitmemek için gerekçe olarak gösterilmekte ve çürük raporu alınmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, eşcinselliği psikoseksüel bozukluk olarak saymakta ve askerlikten muafiyet sebebi kabul etmektedir.

Muayene, test, kontrol gibi süreçlerin sonunda alınan "psikoseksüel bozukluk" raporu, halk arasında "pembe tezkere" olarak bilinmektedir.

Peki, pembe tezkere nasıl alınır? Kimler pembe tezkere alabilir? İşte detaylar...

Pembe tezkere kimlere verilir?

Pembe tezkere uygulaması ise askerlikten muaf tutulan hastalıklardan birisi sayılan LGBTİ+ bireyler için verilmektedir.

Pembe tezkere nasıl alınır?

Askeriye içerisinde askerden muaf olmak isteyen, pembe tezkere almak isteyen kişiler için bazı testler yapılır.

Bireylerin bu testlerden geçerek durumunu kanıtlaması gerekmektedir.

LGBTİ+ birey olduğunu kanıtlamak için anal muayene ve psikolojik testler yapılabilir.

Pembe teskere alımı sonrası askerlik için yetersiz veya çürük raporu alınmış olacaktır. Bu nedenle askerlik zorunluluğu ortadan kalkmış olur.