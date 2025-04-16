Pestil nedir? Pestilin faydaları nelerdir?

Hüseyin Topuz

Yüzyıllardır Anadolu’nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pestil, sadece damakları şenlendirmekle kalmıyor, sağlığa da pek çok fayda sağlıyor.

Uzmanlar, doğal içerikleriyle hazırlanan pestilin, bağışıklık sisteminden sindirime kadar birçok alanda olumlu etkileri olduğunu belirtiyor.

Özellikle dut, üzüm ve kayısı gibi meyvelerden yapılan pestil; ezilen meyvelerin nişasta ve bazen süt ile karıştırılarak kurutulmasıyla hazırlanıyor.

Katkı maddesi içermeyen bu doğal atıştırmalık, enerji verici özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Beslenme uzmanları, pestilin içeriğindeki A, B ve C vitaminleri ile demir, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor.

Ayrıca lifli yapısıyla sindirim sistemini destekliyor, kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı oluyor.

Özellikle dut pestili, içerdiği yüksek demir oranıyla kansızlığa karşı etkili olurken, antioksidan özellikleri sayesinde hücre yenilenmesini de destekliyor.

Uzmanlar, doğal pestilin düzenli ancak ölçülü tüketilmesini öneriyor. Doğal, sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık arayanların tercihi olan pestil, hem geleneksel yöntemlerle hem de modern üretim tesislerinde özenle hazırlanarak tüketicilere sunuluyor.