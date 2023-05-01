Peygamber Efendimizin kullandığı doğal taş.. Akik taşının faydaları nelerdir? Kimlerin kullanmaması gerekir? Akik taşının faydaları merak uyandırdı. Peygamber Efendimizinde kullandığı akik taşı hakkında aramalar hız kazandı. Peki akik taşının faydaları nelerdir? İşte akik taşı hakkında merak edilenler..

Bazı doğal taşların önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Bu özel taşlar sayesinde kişiler bazı özelliklerinden arındıklarını düşünmektedirler.

En çok kullanılan doğal taşlar arasında hiç şüphesiz akik taşı yer almaktadır. Akik taşı dünyanın birçok yerinde bulunur.

Bilim insanlarının araştırmaları sonunda şifalı olduğu ortaya çıkan akik taşı çeşitli aksesuarlar şeklinde satılabiliyor.

Ruhsal anlamda insana dinginlik ve sakinlik kazandırdığı bilinen akik taşını Peygamber Efendimiz (s.a.s)’de kullandığı rivayet edilmektedir.

Birçok din adamıda akik taşını kullanmanın hem bereket getirdiğini hem de insan bedenine iyi geldiğini söyleyerek kullanılmasını önermiştir.

Peki akik taşının faydaları nelerdir ve kimlerin bu taşı kullanmaması tavsiye edilir. İşte akik taşı hakkında merak edilenler..

Akik taşının faydaları

- Akik taşı kişiyi ruhsal açıdan korumaktadır.

- Strese karşı koruyucu etkisi bulunur

- İnsanı negatif enerjiden uzaklaştırır

- Bazı cilt hastalıklarına iyi gelir

- Bedeni güçlendirici etkisi olduğuna inanılır

- Kalp rahatsızlıklarını önler

- Kullanan kişiyi olumsuzluklardan korur

- Metabolizmayı hızlandırır.

- Mide ve bağırsak sorunlarının giderilmesinde rol oynar

- Nazara karşı koruyucu etkisi vardır.

- İnsana mutluluk ve iyilik hissi verir.

- Bedendeki gerginliğini azaltarak kişiyi rahatlatır.

Kimler akik taşı kullanmamalı?

Bazı kişilerin akik taşını kullanması tavsiye edilmez. Düşük tansiyonu olan kişiler, kalp çarpıntısı olan kişiler ve yüksek tansiyonu olan kişilerin akik taşını kullanmamaları önerilir..