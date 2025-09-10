Pi Coin'den müjde: Hedef dudak uçuklattı...

Kripto para dünyasına 2019 yılında Stanford Üniversitesi mezunları tarafından tanıtılan Pi Network, özellikle telefon üzerinden kolay madencilik yapılabilmesiyle dikkat çekti.

Geleneksel kripto paralardan farklı olarak, kullanıcılar yalnızca uygulamayı indirip günlük giriş yaparak “PI” token biriktirebiliyor.

Bu özelliği sayesinde milyonlarca kişiye ulaştı ve kısa sürede en çok konuşulan projelerden biri oldu.

Ancak Pi Network’ün en büyük tartışma konusu, henüz ana ağını tam anlamıyla açmamış olması.

Yatırımcılar, gerçek anlamda serbest piyasada işlem görmesi için projenin daha şeffaf adımlar atmasını bekliyor.

TOKEN 2049

Pi Network, ekim ayında düzenlenecek TOKEN2049 Singapur etkinliğinde Altın Sponsor olacak.

Ayrıca kuruculardan Dr. Chengdiao Fan, blokzincirin toplumsal fayda potansiyeli ve Web3’teki sorunlara çözüm önerileri hakkında sahneye çıkacak.

Bu katılım, Pi Coin’in küresel ölçekte tanınırlığını artırma açısından büyük bir adım olarak görülüyor.

10 DOLAR BEKLENTİSİ

Toplulukta en çok merak edilen soru: “PI Coin 10 doları görecek mi?”

Mevcut seviyelerden bu fiyata ulaşabilmesi için tokenin yaklaşık %2.780 oranında değer kazanması gerekiyor.