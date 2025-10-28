Pi Network'e dikkat: Hemen kontrol edin! Milyonlarca hesap...

- Pi Network, 3,36 milyon yeni kullanıcısını KYC süreciyle doğrulayarak toplam doğrulanmış kullanıcı sayısını 21,36 milyona çıkardı.
- Bu süreç, sahte hesapları önleyip ekosistemin güvenliğini artırıyor ve kullanıcılar, Pi coinlerini gerçek cüzdanlarına aktarabilmek için KYC onayı almalı.
- Pi Network, hâlâ kapalı mainnet aşamasında olup, borsalarda işlem görmeye başladığında kullanıcılar coinlerini ekosistem dışında da kullanabilecek.
Pi Network, mobil tabanlı kripto para projesinde önemli bir adım attı.
Stanford mezunu bir ekip tarafından 2019 yılında başlatılan Pi Network, kullanıcıların telefon üzerinden enerji harcamadan madencilik yapabilmesini sağlıyor.
Uygulama üzerinden “Pi” birimleri toplanıyor ve ağ büyüdükçe kullanıcıların kazanç potansiyeli artıyor.
3,36 MİLYON KYC DOĞRULANDI
Pi Network’ten yapılan açıklamaya göre, son KYC doğrulamasıyla 3,36 milyon yeni kullanıcı sistemde doğrulandı. Böylece, doğrulanmış kullanıcı sayısı 21,36 milyona ulaştı.
KYC (Know Your Customer – Müşterini Tanı), kripto projelerinde sahte hesapları ve botları önlemek için uygulanan kimlik doğrulama sürecidir.
Pi Network’te KYC onayı almak, kullanıcıların kazandığı Pi coinlerini gerçek cüzdana aktarabilmesi için zorunludur.
Yetkililer, KYC doğrulamasının kullanıcı kimliklerini tanımladığını ve sahte hesapların oluşmasını engellediğini belirtiyor.
Bu adım, Pi ekosisteminin güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında kritik rol oynuyor.
Pİ COİN NE OLACAK
Pi Network hâlâ kapalı mainnet aşamasında, bu nedenle kullanıcıların kazandığı Pi’ler şu an için yalnızca Pi ekosisteminde kullanılabiliyor.
Mainnet açıldığında ve Pi borsalarda işlem görmeye başladığında, doğrulanmış kullanıcılar coinlerini ekosistem dışında da kullanma fırsatına sahip olacak.