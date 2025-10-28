Pi Network'e dikkat: Hemen kontrol edin! Milyonlarca hesap...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pi Network, mobil tabanlı kripto para projesinde önemli bir adım attı.

Stanford mezunu bir ekip tarafından 2019 yılında başlatılan Pi Network, kullanıcıların telefon üzerinden enerji harcamadan madencilik yapabilmesini sağlıyor.

Uygulama üzerinden “Pi” birimleri toplanıyor ve ağ büyüdükçe kullanıcıların kazanç potansiyeli artıyor.

3,36 MİLYON KYC DOĞRULANDI

Pi Network’ten yapılan açıklamaya göre, son KYC doğrulamasıyla 3,36 milyon yeni kullanıcı sistemde doğrulandı. Böylece, doğrulanmış kullanıcı sayısı 21,36 milyona ulaştı.

KYC (Know Your Customer – Müşterini Tanı), kripto projelerinde sahte hesapları ve botları önlemek için uygulanan kimlik doğrulama sürecidir.

Pi Network’te KYC onayı almak, kullanıcıların kazandığı Pi coinlerini gerçek cüzdana aktarabilmesi için zorunludur.

Yetkililer, KYC doğrulamasının kullanıcı kimliklerini tanımladığını ve sahte hesapların oluşmasını engellediğini belirtiyor.

Bu adım, Pi ekosisteminin güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında kritik rol oynuyor.

Pİ COİN NE OLACAK

Pi Network hâlâ kapalı mainnet aşamasında, bu nedenle kullanıcıların kazandığı Pi’ler şu an için yalnızca Pi ekosisteminde kullanılabiliyor.

Mainnet açıldığında ve Pi borsalarda işlem görmeye başladığında, doğrulanmış kullanıcılar coinlerini ekosistem dışında da kullanma fırsatına sahip olacak.