PİKTES nedir? Nasıl Piktes öğretmen olunur? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PİKTES kapsamında çalışan öğretmenlerin hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini karşılayacaklarını açıkladı. "PİKTES" nedir ve "PİKTES öğretmen ne demek" merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Twitter hesabı üzerinden, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında çalışan öğretmenlere müjdeli haber verdi.

Bakan Tekin, "Bilhassa deprem bölgesindeki Öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah" açıklamalarında bulundu.

Bu kapsamda "PİKTES" nedir ve Piktes öğretmenlik ne demek merak edildi.

Açılımı Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi olan PİKTES Geçici Koruma Altındaki çocukların, Türkiye’deki eğitime erişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir eğitim projesi olarak biliniyor.

İşte PİKTES hakkında detaylar...

PİKTES nedir

PIKTES bütçesinin tamamı, Avrupa Birliği tarafından, “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)” anlaşması çerçevesinde doğrudan hibe yöntemiyle karşılanmaktadır.

03.10.2016 tarihinde başlatılan Proje, halen ülkemizde sürmektedir. 2018 yılı Aralık ayında 2. fazına başlayan PIKTES Projesi 2022 yılı Ekim ayına kadar devam edeceği bildirilmişti.

Projenin hedefleri;

-Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye’deki eğitime erişimine katkı sağlamak

-Geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların kaliteli eğitime erişebilmeleri için Türk eğitim sistemine entegrasyonundaki çabalarında Milli Eğitim Bakanlığını desteklemek

Piktes öğretmenleri:

PIKTES öğretmenleri, KPSS ve mülakat puanı üstünlüğü ile atamaları yapılan, sözleşmeli öğretmenler ile aynı şartlarda atanmış ve güvenlik soruşturmaları yapılan geçici süreli öğretmenlerdir.

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında "Belirli Süreli İş Sözleşmesi" yapılmış, özlük haklar bakımından işçi kanununa, disiplin bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre işlem yapılıyor.