Pilavın içine 1 adet buz atın, neler oluyor bakın... Dünyaca ünlü şeflerin sır gibi sakladığı pirinç pilavının formülü bulundu! Meğer asıl marifet buzdaymış...

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Herkes pilav yapabilir ancak tane tane kıvamı tutturmak zordur. Özellikle pirinç pilavı gibi her yemeğin yanına yakışan bir tarifi birçok püf noktaya sahiptir.

Lapa olmadan pilav yapmak için ustaların sır gibi sakladığı bir detay var ki...

Pirinç pilavı soğuduktan sonra kurumaya meyillidir. Yeniden ısıtırken bu detay atlamazsanız yeni yapılmış tadında tüketebilirsiniz.

Artık artan pilavlarınız restoranları aratmayacak!

İşte işin sırrı...

1 tane buz küpü

Pirinç pilavını ısıtmadan önce, pilavın tam ortasına bir buz parçası yerleştirerek buharlaşan buz küpü sayesinde pirincin nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde pirinçleri eşit olarak ıslatıyor ve pirinçlerin kurumasını engellemiş oluyorsunuz.