Pilava 1 tane koyun, inci gibi tane tane olsun... Pirinç pilavı sulu yemeklerin vazgeçilmez eşi. Kuru fasulye, nohut, tavuk deyince ondan başkası gelmez akılları. Peki pilavınızın tane tane olmasını ister isiniz?

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Pirinç pilavını hepimiz severiz. Etin, tavuğun, patatesin, sebzelerin aklımıza her ne geliyorsa ana yemek olarak yaptığımızda yanında pilav yapmayı da es geçmeyiz. Ayrıca salata ve yoğurt gibi hafif lezzetlerinde pilavla uyumunu yok sayamayız.

Pilavınızın tane tane olmasını, imci gibi parlamasını isteyenler için püf noktalar…

• Pilavı pişirirken tencereye bir küp şeker ve birkaç damla limon suyu eklemek, pilavın inci gibi bembeyaz ve tane tane olmasını sağlar.

• Sıcak su, pilavı sertleştirmez.

• Pirinci kırmadan karıştırmak için tahta kaşık lullanmalısınız.

• Sıvıyağ yerine tereyağı kullanmanız pilava lezzet katar.

• Bulyon veya et/tavuk suyu kullanmak, pilavı daha lezzetli yapar.

• Pilavı demlendikten sonra üzerini kağıt havlu ile örtmeniz pilavın güzelce demlenmesini sağlar.

• Pilavın lapa olmaması için de suyu ekledikten sonra çok fazla karıştırmamanız gerek.