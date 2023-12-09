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Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Pınar Karşıyaka Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek. İşte maçın detayları...