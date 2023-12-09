Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
Basketbolseverler Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Pınar Karşıyaka Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet 3 yenilgi aldı.
Galatasaray Ekmas ise bu sezon oynadığı 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyet aldı. İki ekip 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Peki, Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman?
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı 9 Aralık Cumartesi (bugün) günü saat 18:00'de başlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.