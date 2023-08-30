Pirincin kurtlanmasını önleyen mucize yöntem! İçine birkaç tane atmak yetiyor.. Pirincin kurtlanmaması için yapmanız gerekenleri sizler için derledik. Bu ipuçlarını uygulayarak pirincin kurtlanmasını önleyebilirsiniz. İşte o yöntem..

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Mutfakların olmazsa olmazlarından olan pirinç sık tüketilen bir bakliyat türüdür.

Pirinç birçok pilav ve çorbanın içerisinde kullanılarak en çok tükettiğimiz gıdalar arasında yer almaktadır.

Sıcak yaz günlerinde yükselen hava sıcaklıkları ve nem, pirincin kurtlanmasına sebep oluyor.

Pirinç özellikle yaz aylarında doğru şekilde muhafaza edilmez ise kurtlanabilir. Ancak pirincin kurtlanmasını önleyecek bazı yöntemler bulunmaktadır.

Konu hakkında araştırma yapanlar en çok "Pirincin kurtlanmaması için ne yapmak gerekir?" ve "Pirinç nasıl saklanır?" şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar.

Sizler için bu soruya yanıt aradı. İşte pirincin kurtlanmasını önleyecek o yöntem...

Sıcak yaz günlerinde pirinci serin ve güneş görmeyen bir ortamda muhafaza etmelisiniz.

Bakliyat ve tahıl ürünlerinin kurtlanmasını ve bozulmasını önlemek için serin ve kuru yerlerde hava geçirmez kaplarda saklanması önerilmektedir.

Eğer pirinci kavanozda saklıyorsanız kullanacağınız cam kavanoz kesinlikle ıslak olmamalıdır. Aksi durumda pirinciniz kurtlanabilir. Bu yüzden kullanacağınız kabın nemli ve ıslak olmamasına dikkat edin.

Pirincin kurtlanmasını önlemek için yapmanız gereken yöntem ise pirincin içine sarımsak ve defne yaprağı eklemek olacaktır.

Sarımsak ve defne yaprağı, pirinç içerisinde oluşabilecek nemi önleyerek pirincin kurtlanmasını önler..