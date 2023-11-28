Piroliz yağı nedir, ne işe yarar? Piroliz yağı kullanım alanları İzmir'de piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar "piroliz yağı nedir" başlığı ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, piroliz yağı nedir ve ne işe yarar? İşte proliz yağı kullanım alanları...

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Fabrikaların üretime devam edebilmesi için enerjiye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlara cevap vermek de zorlaşıyor.

21. yüzyılın önemli konularından birisi "yenilenebilir enerji kaynakları" olmak durumunda. Bu kapsamda atıkların değerlendirilmesine ilişkin projeler ön plana çıkıyor.

Üretim tesislerinde kullanılabilecek atık enerji kaynağı olarak "piroliz yağı" dikkat çekiyor.

İzmir'de Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi AŞ tarafından yapılacak nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi, devlet yatırımı aldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Piroliz yağı hakkında bilgiler iyice merak konusu olurken, kullanım alanı ve detayları araştırılıyor.

Peki, piroliz yağı nedir? Piroliz yağı nasıl elde edilir ve nerelerde kullanılır? İşte bilgiler...

Piroliz yağı nedir

Piroliz, organik malzemelerin yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz ortamda parçalanması işlemidir. Bu işlem sırasında organik malzeme, sıvı, gaz ve katı ürünlere dönüşebilir.

Bu süreçte elde edilen sıvı ürüne "piroliz yağı" denir.

Piroliz yağı nasıl elde edilir?

Biyokütle kaynaklı malzemeler toplanır. Bu malzemeler arasında odun, bitki atıkları, tarım artıkları, atık plastik ve lastik gibi organik materyaller bulunabilir.

Organik malzemeler, özel bir piroliz reaktöründe yüksek sıcaklıklara maruz bırakılır. Bu sıcaklıklar genellikle 300 ila 800 derece Celsius arasında değişebilir.

Piroliz süreci oksijensiz bir ortamda gerçekleşir veya çok düşük oksijen seviyeleriyle kontrol edilir. Bu, yanma değil, malzemenin termal parçalanmasını sağlar.

Piroliz sonucunda sıvı, gaz ve katı ürünler elde edilir. Piroliz yağı, bu sürecin sıvı fazından gelir.

Piroliz yağı kullanım alanları

Piroliz yağı esas olarak çimento fabrikaları, cam fabrikaları, seramik fabrikaları, tuğla fabrikaları, ağır petrol santralleri, çelik fabrikaları ve kazan fabrikaları ve sıcak tedarik merkezi gibi ağır sanayilerde yakıt olarak kullanılmaktadır.