Pişirmeyen kalmadı: 4 kaşık çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi! Sosyal medyada viral haline gelen 4 kaşık çorbası, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle Ramazan ayında çorba çeşidi bulamayanlar için 4 kaşık çorbası kurtarıcı oluyor. Peki, 4 kaşık çorbası nedir, içinde neler var? İşte tarifi...

Türk mutfağında çorba, öğle ve akşam öğünlerinin olmazsa olmazıdır.

Özellikle Ramazan aylarında uzun süre açlığın ardından mideye inen sıcacık çorba, herkesi mutlu eder.

Mercimek, ezogelin, tarhana, şehriye gibi klasik çorba tariflerinden sıkılanlar için sosyal medyada viral olan bir çorbayı araştırdık: 4 kaşık...

4 kaşık çorbası, son günlerde birçok kişi tarafından denenip beğeniliyor.

Hem ekonomik hem de pratik bir tarifi olan 4 kaşık çorbasını yapmak isteyenler malzemelerini araştırıyor.

Oldukça kolay yapılan 4 kaşık çorbası, damaklarınızı şenlendirecek. Gelin, tarife geçelim...

4 kaşık çorbası malzemeleri

1 çorba kaşığı yeşil mercimek

1 çorba kaşığı kırmızı mercimek

1 çorba kaşığı pirinç

1 çorba kaşığı bulgur

1 litre sıcak su

Terbiyesi için;

1 su bardağı yoğurt

1 tane yumurta

1 çorba kaşığı un

3 diş sarımsak

Üzerine;

Nane

Tereyağ

4 kaşık çorbası tarifi

4 kaşık çorbası, adını malzemelerinden alıyor. Öncelikle 1 litre suyu tencereye alıp kaynatın. Ardından 4 malzeme olan pirinç, bulgur, kırmızı ve yeşil mercimeği güzelce yıkayın ve kaynayan suya bırakın.

Bakliyatlar pişerken yoğurt, yumurta, un ve sarımsağı bir kapta iyice karıştırın.

Diğer yandan tavada soğanı kavurun.

Kavrulan soğana baharatları ekleyip kavurmaya devam edin.

Pişen bakliyatların suyundan yoğurtlu terbiyenin içerisine bir kepçe ekleyip karıştırın. Ardından yoğurtlu terbiyeyi tencereye ekleyin. Son dokunuşu nane-tereyağ ile yapın.

4-5 dakika kaynattıktan sonra afiyetle için.