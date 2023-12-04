Piyasa sarsılacak! "Dolar 15 TL artacak" dedi, tarih verdi Son dönemde dolar kurundaki etkileyici yükseliş trendi, ekonomi dünyasını yakından ilgilendiriyor. Bu çalkantılı dönemde, ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların yeni hedefi konusunda çarpıcı bir tahminde bulundu.

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Dolar kurundaki etkileyici yükseliş trendi, son dört aydır süren artış eğilimiyle birlikte 29 seviyesine dayanarak piyasalarda büyük bir dikkatle izleniyor.

Bu belirsiz dönemde, ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar için ileriye dönük yaptığı çarpıcı tahmin dikkat çekti.

Ünlü ekonomistin dolar için ortaya attığı yeni hedef, piyasaların ve yatırımcıların gündemini belirledi.

Doların 29 sınırına dayanması ve Geçer'in yeni tahmini piyasalarda büyük bir heyecan yaratırken, ekonomi dünyasının nabzını yakından tutan yatırımcılar, doların gelecekteki seyrini merak ediyor.

2024 yılında 45 TL olacak

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların önümüzdeki dönemdeki tahmini değerleri hakkında yaptığı açıklamalarla finans dünyasını heyecanlandırdı. Geçer, doların yıl sonunda 30 TL'ye, 2024 yılında ise 45 TL'ye ulaşabileceğini ifade etti.

Yaptığı açıklamalarda doların aslında 60 ile 65 TL arasında olabileceğini belirten Geçer, muhtemelen enflasyon etkisiyle bu rakamın 45 TL civarında tutulacağını düşündüğünü belirtti.