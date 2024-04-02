Pizza kutularındaki beyaz plastik bakın ne işe yarıyormuş Pizzaların tam ortasında yer alan beyaz plastiğin ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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Her gün gördüğümüz veya kullandığınız fakat ne işe yaradığını bilmediğiniz şeyleri sizler için araştırmaya devam ediyoruz.

Dışarıdan pizza sipariş ettiğinizde gelen pizzanın ortasında duran beyaz plastiği herkes görmüştür.

Peki, pizzaların tam ortasında yer alan bu plastiğin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?

Bu parçaların yapılış amacını duyunca muhtemelen çok şaşıracaksınız. İşte bu plastiğin amacı...

Bu beyaz plastiğin amacı kutunun kapağının sıcak pizza ile temasını engellemektir.

Bu plastik parça pizza kutularının sıcaktan dolayı yumuşayarak çökmesini önler.

1974 yılında Arjantin'de yaşayan Claudio Daniel Troglia adlı bir adam, pizza kutusunun tam ortasına bu plastiği yerleştirilerek, kutu kapağının pizzanın üzerine çökmesini önleyen bu parçanın patentini almıştır.