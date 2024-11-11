Plaka renkleri ve anlamları nelerdir?

Hüseyin Topuz

Plaka renkleri, araçların tescil edildiği ülkenin veya bölgenin yönetmeliklerine göre belirlenen, taşıtları tanımlayan önemli bir unsurdur.

Türkiye'de de plaka renkleri, araçların türüne, kullanım amacına ve sahip oldukları statüye göre farklılık gösterir.

Her plaka rengi, belirli bir anlam taşıyarak o aracın özellikleri hakkında bilgi verir.

Türkiye'deki plaka renkleri ve anlamları, araçların kayıtlı oldukları illeri belirtir.

Türkiye’de plakalar, her il için farklı bir renk ve numara düzenine sahiptir.

İşte plaka renkleri ve anlamları...

Beyaz plaka

Türkiye'nin tüm illerinde kullanılan standart plaka rengidir. Sadece normal yolcu taşıyan araçlar ve ticari araçlar bu plakayı kullanır.

Mavi plaka

Mavi plaka Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait araçlara tahsis edilir. Resmi polis araçları il kodu, A – AA - AAA harfleri ve sayılarla oluşturulan mavi zemin üzerine beyaz font plaka kullanır.

Yeşil p

laka

Yabancı ülkelerin Türkiye’de görevlendirdiği diplomatik temsilciler yeşil plaka kullanır. Büyükelçilik ya da Konsoloslukta çalışan görevlilerin resmi araçlarının plakası yeşil zemin üzerine beyaz font ile yazılır.

Siyah plaka

Resmi hizmete tahsis edilmiş olan ambulans, bakanlık araçları, itfaiye gibi araçlarda siyah plaka kullanılır. Siyah zemin üzerine beyaz font ile hazırlanan plakalar kamu kurum ve kuruluşları bünyesine aittir.

Sarı plaka

Sarı plaka henüz tescil işlemi gerçekleşmeyen aracın trafiğe çıkabilmesi için kullanılır. Geçici plaka olarak da bilinen ve sarı zemin üzerine siyah font ile hazırlanan plakaların sol üst köşesinde beyaz bir bulunur.