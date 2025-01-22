Polis araçları değişiyor: Yeni dönem başlıyor

Haber Merkezi

Polis araçları için yeni düzenleme için düğmeye basıldı. ABD, Çin ve Avrupa pazarının en çok tercih araç markası 2025 yılının ilk çeyreğinde polis teşkilatlarına yönelik olarak üretim yapacak.

Elektrikli otomobil dünyasındaki hakimiyetini artırmaya kararlı olan Tesla, Yenilenen Model Y Juniper, 2025’in ilk çeyreğinde ABD, Çin ve Avrupa yollarında yerini çarpıcı bir yenilikle almaya hazırlanıyor.

Tesla bu sefer yalnızca bireysel kullanıcılar değil, emniyet güçleri içinde üretim yapmaya hazırlanıypr. Tesla, polis teşkilatlarına özel bir Model Y versiyonu ile adeta bir devrim yaratacak.

POLİS TEŞKİLATI İÇİN ÖZEL YAPILIYOR

Tesla’nın araçlarını filo araçlarına dönüştürme konusunda uzmanlaşmış Unplugged Performance (UP.FIT) firması, Model Y Juniper’in polis aracı versiyonunu hızla devriye görevine uygun hale getirecek.

Elektrikli polis araçlarının geleneksel alternatiflere göre her birim başına yıllık 15.000 dolar tasarruf sağladığı belirtiliyor. Bu durum, Tesla’nın yeni modelinin emniyet güçleri arasında hızla popülerlik kazanmasına zemin hazırlayabilir.

Tesla Model Y Juniper ile birlikte, farklı kullanıcı gruplarına hitap eden arka tekerlekten çekiş (RWD), dört tekerlekten çekiş (AWD) ve Performans modelleriyle sunulacak. Araç, yenilenmiş tasarımı ve Glacial Blue (Buzul Mavi) gibi yeni renk seçenekleriyle önceki modellerden ayrılıyor. ABD versiyonunun Tesla’nın enerji yoğunluğu yüksek 4680 bataryalarıyla donatılacağı belirtiliyor.