POLİS HAFTASI MESAJLARI 2023 | En güzel ve resimli 10 Nisan Polis Haftası kutlama mesajları Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 178. yıldönümü geldi çattı. Halkın güvenliğini korumakla görevli olan polislerimiz için belirlenen Polis Haftası’nı kutlamak isteyen vatandaşlar Polis Haftası mesajlarını araştırıyor.

Bu yıl 178. yıldönümü olan Türk Polis Teşkilatı için belirlenen Polis Haftası, 10-16 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor.

Halkın güvenliğini koruyan, her gün kendini tehlikeye atan polislerimiz için kutlama mesajları paylaşılıyor.

Türk Polis Teşkilatı’nın bu özel günlerini kutlamak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında araştırmalar yapıyor.

Vatandaşlar; Whatsapp, Instagram, Facebook gibi sosyal medya üzerinden paylaşım yapmak için en güzel resimlere ve mesajlara ulaşmak istiyor.

İşte birbirinden güzel anlamlı, resimli 10-16 Nisan Polis Haftası mesajları ve sözleri…

10 Nisan Polis Haftası kutlama mesajları

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun!

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir.

Devletimizin emrinde, milletimizin gönlünde; hırsızın teröristin, kaçakçının uyuşturucu satıcısının ensesinde; trafikte nöbette, geceye huzur veren o düdük sesindeyiz. Her gün yeni başarılara imza atan teşkilatın 178. Yaşı kutlu olsun.

Başta Şehit ve Gazi Polislerimiz olmak üzere; Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimizin, canla başla, canını dişine takıp uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerinin polis haftasını kutlarız. Türk Polis Teşkilatı 178. yaşında.

Polis haftası kutlu olsun! Her zaman güvenliğimiz için çalışan, fedakar ve cesur polislerimize teşekkür ediyoruz.

Polislerimiz, yasaların uygulanmasını sağlayarak toplumumuzu güvenli ve huzurlu bir yer haline getiriyor. Polis haftasında bu kahramanların fedakarlıklarını kutluyoruz.

Polislerimiz, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Polis haftasında, bu kahramanların cesaret ve özverileri için minnettarız.

Polislerimiz, her zaman yardıma hazır ve herhangi bir tehlike durumunda göreve hazır olmak için hazırlar. Polis haftasında, bu kahramanların yaptıkları iş için minnettarız ve saygı duyuyoruz.

Polislerimiz, zorlu ve riskli görevleri üstlenerek toplumumuzu güvende tutuyor. Polis haftası, bu kahramanların cesaret ve fedakarlıklarını kutlamak için önemli bir fırsat.

Polislerimiz, toplumumuzu korumak ve suçla mücadele etmek için kahramanca çalışıyorlar. Polis haftasında, bu cesur kahramanlara minnettarız ve onların fedakarlıklarını takdir ediyoruz.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

Polis kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -M.KemaI Atatürk-