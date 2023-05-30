Polis maaşı 2023: En düşük polis maaşı ne kadar? POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru yapan adaylar, zamlı polis maaşını merak ediyor. Peki En düşük polis maaşı ne kadar, kaç TL? İşte 2023 polis maaşı...

Polis Akademisi bu yıl, lisans mezunu 6.900 erkek, 1.580 kadın, ön lisans mezunu 1.700 erkek, 420 kadın olmak üzere toplam 10.600 öğrenci alımı yapıyor. Polis Akademisi öğrenci alımına ilişkin ön başvurular 1-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Polis olmak isteyen adaylar başvurularını tamamladı. 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Başvuruları sonuçlarına göre adaylar mülakata katılacak. POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilen konulardan biri de 2023 polis maaşları oldu. Peki Ocak ayında yapılan zamla birlikte polis maaşları ne kadar oldu? İşte 2023 polis maaşları… 2023 polis maaşı ne kadar? Polis maaşları rütbe, tecrübe, hizmet yılı, görev bölgeleri gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 2023 yılı itibarıyla en düşük polis memurunun maaşı 18.242 TL’dir.