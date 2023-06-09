Polis tayin sonuçları açıklandı mı? 2023 EGM Polis atama ve şark tayin sonuçları.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından 2023 EGM Polis tayin sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki tayin sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar..

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis atama ve tayin sonuçları için uzun süredir devam eden heyecanlı bekleyiş sona erdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Emniyet Genel Müdürlüğünce 28062 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını açıkladı.

Açıklamanın ardından atama sonuçlarını öğrenmek isteyenler konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;

- 28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.

- Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82’si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

- Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun."

İşte 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü Polis atama ve tayin şark sonuçları sorgulama ekranı...

EGM Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek.

Ayrıca polis atama sonuçları, POLNET sistemi üzerinden de sorgulanabilecek.