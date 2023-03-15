POMEM SONUÇLARI SORGULAMA! 29. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? POMEM sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 29. dönem POMEM alımlarıyla ilgili başvuru ve sınav süreci tamamlanmıştı. Peki POMEM sonuçları açıklandı mı?

İlgiyle takip edilen 29. dönem POMEM alımları hakkındaki fiziki sınav ve mülakat süreci sona ermiş durumda. Yapılan sınav sonrası adaylar Polis Akademisi duyuru ekranını ve sonuçların açıklanıp açıklanmadığını takip ediyor. İşte 13 bin POMEM alımı sözlü sınav sonuçları...

POMEM sonuçları açıklandı mı?

29. dönem POMEM alımı kapsamında toplamda lisans mezunu 8.160 erkek, 2.240 kadın, önlisans mezunu 800 erkek ve 1.800 kadın olmak üzere 13.000 öğrenci alımı yapılması bekleniyordu.

Yapılan sözlü sınavın sonuçları ilan edildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir." denildi.

29. DÖNEM POMEM SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Başkanlığın açıklamasında ayrıca "Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.'' ifadelerine de yer verildi.