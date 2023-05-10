Portakalı, ıspanağı sollar! Çim suyu faydalarıyla mest ediyor... Çim deyince aklınıza halı saha, parklar, bahçeler falan gelmiş olabilir. Ancak bu çim, buğday çimi! İnanılmaz etkileriyle modern beslenmenin mucizesi olan çim suyu, bakın nelere yarıyor...

Çim suyu, "üzerine basmayın" denilen çimlerden değil...

Adını yeni yeni duyuran ancak besin değerleriyle göz kamaştıran çim suyu, tepeden tırnağa iyileştirici güce sahiptir.

Çim suyu, yeşillikte biten çimlerden değil buğdaydan meydana gelir.

Son bir kaç yıldır başta Amerika ve Avrupa olmak üzere bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de buğday çimine yönelik merak oldukça arttı.

Çim suyu, adeta bir meyve suyu gibi tüketiliyor, detoks yapılıyor, kokteyllere ekleniyor.

Peki, çim suyu nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? İşte buğday çimi içmenin etkileri...

Buğday çimi nasıl yapılır?

Buğday çimi; “Triticum Aestivum” türü buğday tohumlarının ilk çıkan yapraklarından elde edilir. Buğday çimi, 15-20 cm oluncaya kadar uzamaya bırakıldıktan sonra kesilip ve tohumundan ayrılarak elde edilir.

Çim suyunun faydaları

Buğday çimi, içerdiği demir, A vitamini, E vitamini ve C vitamini yönünden zengindir.

Buğday çimi, alfa-karoten, beta-karoten, ksantofil ve zeaksantin maddelerini içerir.

Buğday çimi içerisindeki klorofil, kandaki oksijenin hücrelerimize taşınmasına yardımcı olur.

Buğday çimi suyu vücudumuzdaki civa, aliminyum gibi zehirli ağır metalleri temizler, TV, bilgisayar ve telefonlardan aldığımız radyasyonun etkisinin azalmasını sağlar.

Buğday çimi suyu sindirime yardımcı olur ve kolonu temizler.

Taze buğday çimi, aynı ağırlıktaki portakaldan 60 kat fazla C vitamini ve aynı ağırlıktaki ıspanaktan 8 kat fazla demir içerir.

Buğday çimi suyu, vücudun metabolik hızının artmasına yardımcı olur ve yağ yakımını destekler.

Buğday çimi suyu, kanı alkalize eder. Ayrıca vücutta enzim aktivitesini arttır. Yani vücudun gerekli işlevlerini kolaylaştırır.