Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi! Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto, Inter ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı devam ediyor. Bu turda Porto, Inter'i konuk edecek. İki takım bir önceki karşılaşmada berabere kalmıştı. Turun ikinci ayağında kıyasıya mücadele gerçekleşecek. Zorlu mücadeleye dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası finalinde yaptığı çalışmalarla herkesi kendine hayran bırakan Polonyalı hakem Szymon Marciniak, Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı maçı yönetecek. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler... Porto - Inter maçı ne zaman? Porto - Inter karşılaşması 14 Mart 2023 Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Maç EXXEN kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Porto: Costa; Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi; Grujic, Uribe; Franco, Pepe, Galeno; Taremi Inter: Onana; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Lukaku