Prefabrik eve para bulundu! e-Devlet'ten başvurana nakit akıyor...TEK BİR ŞARTI VAR! Ev sahibi olmanın hayalini kuran yoksul ve dar gelirli vatandaşlar için prefabrik ev desteği başvurusu ve şartları belli oldu. Şartları sağlayan vatandaşlara 150 bin liraya kadar prefabrik ev desteği veriliyor.

Fabrikada üretilen, arazide sadece montaj işlemi yapılarak kurulan prefabrik evler, barınma ihtiyacını rahatlıkla karşılıyor. Özellikle son yaşanan depremlerin ardından prefabrik evlere olan ilgi arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘barınma yardımı’ kapsamına yer "prefabrik ev" seçeneğini de aldı. Bakanlık, muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşların prefabrik ev yapım giderlerinde kullanmaları için para yardımı sağlıyor. Yardım kapsamında 2023 yılında yoksul ve dar gelirli vatandaşlara toplamda 11.5 milyar lira yardım parası ödenmesi planlanıyor. Peki, prefabrik ev yardımı ne kadar, nasıl alınır, şartları nelerdir? İşte ayrıntılar... Prefabrik ev yardımı başvurusu 2023 İhtiyaç sahipleri; ön başvurularını TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileri ile e-devlet platformu üzerinden de kolaylıkla yapabiliyorlar. Prefabrik ya da betonarme ev yardımı ön başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden sağlanıyor. Ön başvurular ise ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatları aranarak, yapılabiliyor. Prefabrik ev yardımı şartı Prefabrik ve betonarme ev yardımı; muhtaçlık sınırının altında yaşayanlara veriliyor. Yani hane halkı kişi başına düşen aylık kazancı güncel asgari ücretin 1/3’ünün altında olanlar, bu yardımı alabiliyorlar.