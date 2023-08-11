PREMİER LİG BAŞLIYOR! Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonu bugün başlıyor. Açılış maçında Burnley ile Manchester City karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun açılış maçında Burnley ile Manchester City karşı karşıya gelecek. 2023/2024 sezonunun ilk maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler Burnley - Manchester City maçının detaylarını araştırmaya başladı. Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley geçen sezon İngiltere Championship'i lider olarak tamamlayarak Premier Lig'e yükseldi. Kompany ve öğrencileri Premier Lig'in açılış maçında geçen sezonun Premier Lig şampiyonu olan Pep Guardiola ve öğrencilerini konuk edecek. Şimdi gözler bu iki takımın karşı karşıya geleceği yeni sezonun açılış maçına çevrildi. Peki, Burnley - Manchester City maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Burnley - Manchester City maçı ne zaman? Burnley - Manchester City maçı 11 Ağustos 2023 Cuma günü Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak maç beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak.