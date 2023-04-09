Premier Lig’de dev maç! Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig, 30. Hafta heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta ligin devleri karşı kaşıya gelecek. Lider Arsenal, Liverpool ile deplasmanda mücadele edecek.
Premier Lig’in ilk yarısında oynanan Arsenal - Liverpool maçında Arsenal, 3-2 galip gelmiş, hanesine 3 puan eklemişti.
Ev sahibi Liverpool, bu sezon ligde çıktığı 28 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak topladığı 43 puanla 9. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Arsenal ise, ligde bu sezon çıktığı 29 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı 72 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
İngiltere Ligi’ni yakından takip eden futbolseverler, maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…
Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool - Arsenal karşılaşması bugün 18.30'da başlayacak. Maç beIN SPORTS 3 ekranından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, M. Salah, Gakpo
Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Xhaka, Thomas Partey, Saka, Odegaard