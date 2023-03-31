Premier Lig'de dev maç: Machester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta ligin iki dev takımı Manchester City ve Liverpool karşı karşıya gelecek.
Machester City, lider Arsenal ile puan farkını kapatmak için sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Ev sahibi Manchester City, ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 61 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Liverpool ise, ligde bu sezon çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi ile topladığı 42 puanla 6. sırada yer alıyor.
Zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Premier Lig'i yakından takip eden futbolseverler detayları araştırmaya başladı.
Peki Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Manchester City - Liverpool maçı ne zaman?
Premier Lig'in 21. haftasındaki Manchester City - Liverpool maçı yarın saat 14.30’da oynanacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish.
Liverpool: Alisson: Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Nunez.