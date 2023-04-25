Premier Lig'de liderlik yarışı! Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, lider Arsenal'ı konuk edecek. Ligin devleri arasında gerçekleşecek olan kritik mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Peki Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligin devleri Manchester City ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Arsenal’ın beraberliği sonrası Manchester City için liderlik fırsatı doğdu. 2 maç eksiği olan Manchester City fırsatı değerlendirerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ev sahibi Manchester City, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 70 puanla 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip Arsenal ise, ligde bu sezon çıktığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 75 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İngiltere Ligi'nin devleri olan kritik mücadele için nefesler tutuldu. Futbolseverler zorlu mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel kadro... Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Manchester City - Arsenal maçı 26 Nisan Çarşamba günü (yarın) saat 22.00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.