Premium Starlink'in Fiyatı Ortaya çıktı! İşte Jet İnternetin Maliyeti...

Yağmur Uçar

Starlink, SpaceX tarafından geliştirilen ve yönetilen bir uydu internet hizmetidir.

Amacı ise dünyanın her yerinden hızlı ve güvenilir internet erişimi sağlamaktır, özellikle de coğrafi olarak uzak, kırsal veya altyapısı zayıf bölgelerde yaşayan insanlar için.

Starlink, Dünya'dan düşük yörüngede bulunan uydu ağlarını kullanarak internet erişimi sağlar. Yani, internete bağlanmak için yerdeki bir uydu çanağı (dish) aracılığıyla bağlantı kurarsınız.

İŞTE STARLİNK FİYATI

Starlink'in kurulum bedeli 499 dolar, aylık ücreti ise 99 dolar olarak belirlenmişti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre hızı 500 Mbps'ye çıkan interneti kullanmak isteyen müşterilerin aylık 500 dolar ödemesi gerekecek.

Starlink hizmetinden yararlanmak isteyenlerin resmi web site üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Hizmetin Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.