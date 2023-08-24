Prigojin öldü mü? Kaza mı, intikam mı? Putin "affetmem" demişti! Paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in içinde bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü; Prigojin hayatını kaybetti. Dünyanın gündemine oturan kaza akabinde Putin'in "ihaneti affetmem" sözleri hatırlara geldi. Prigojin öldü mü? Kaza mı, intikam mı? merak ediliyor.

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Sabıkası çocuk yaşlarında başlayan Prigojin, dünyanın tanıdığı bir isim oldu.

Açtığı sosisli sandviç tezgâhını, çok büyük bir fast food ve catering şirketine dönüştürmeyi başaran Prigojin, Rusya ordusunun iaşe hizmetini üstlenmesiyle dikkat çekti.

90'lı yıllarda tanıştığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilerleyen dönemde kurduğu bağlantılar sayesinde kamuoyunda, "Putin'in aşçısı/şefi" olarak anılır oldu.

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Prigojin'den beklenmedik bir hamle geldi.

"Wagner" adlı paralı asker grubunun lideri olan Prigojin, Putin'e ihanet ederek darbe girişiminde bulundu.

Dünya bu haberle çalkalanırken, son dakika gelişmesi herkesi şoke etti.

Rusya'ya karşı silahlı isyan başlatmasının ardından Belarus'a kaçan Prigojin'in içinde olduğu uçak düştü.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver'de düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

Akıllara ise "öldü mü, öldürüldü mü" sorusu yerleşti.

Kaza mı, intikam mı

Rusya lideri Putin, haziran ayındaki ayaklanmadan hemen sonra televizyondan yayınlanan açıklamasında “Yanıtımız sert olacak. Hainlere cezalarını vereceğiz” demişti.

Putin’in daha önce konuk olduğu bir televizyon programında “İhaneti asla affetmem” demesi o dönem çok konuşulmuştu.

Putin'in iyi bir istihbaratçı olması ve intikam duygusunun güçlü olması, suikast iddialarını gündeme getirdi.