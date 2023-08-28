Proctolog (Basur kremi) nedir, ne işe yarar? Proctolog nereye sürülür? FİYATI 2023! Halk arasında basur olarak bilinen "hemoroid" problemi yaşayanlar, genellikle Proctolog krem kullanıyor. Proctolog hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise kullanımı ve etkilerini araştırıyor. İşte Proctolog kremin faydaları...

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İlaç ve kremlerin ne işe yaradığını öğrenmek için prospektüsleri okumak yerine günümüzde arama motorlarında da sıkça araştırma yapılmaktadır.

En yaygın görülen rahatsızlıklardan biri olarak "basur" yani hemoroid denilince karşımıza çıkan ilk krem Proctolog olmaktadır.

Proctolog rektal krem, anal bölgedeki (makattaki) iç ve dış hemoroid (basur), iltihabi hastalıklar, makat çatlakları (anal fissür) ve ağrı, kaşıntı, şişkinlik hissi ile belirgin anal bölgenin diğer hastalıklarında kullanılır.

Proctolog kremin ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı da sıklıkla merak ediliyor.

Peki, Proctolog basur kremi nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Proctolog krem ne kadar? İşte bilgiler...

Proctolog ne işe yarar?

Anal bölgede oluşan kaşıntı, kızarıklık, pişik ve cinsel organlarda oluşabilecek fissür semptomlarını hafifletmek için kullanılan kremdir. Proctolog krem içerisinde ise 1 gram gliserin monostearat etkin madde içerir.

Proctolog nereye sürülür?

Gün bir ya da iki kez olacak şekilde makat bölgesine sürülerek kullanılır.

Makat bölgesinde sorunlu bölgenin üzerine nohut büyüklüğünde alınarak hafif masajla yedirilir.

Proctolog rektal krem fiyatı 2023

Proctolog krem fiyat 73.75 TL'den eczanelerde satılmaktadır.