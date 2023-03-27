Prompt mühendisliği nedir, ne iş yapar? Prompt mühendisi maaşları 2023 Yakın geleceğin en zengin edecek mesleği şüphesiz ki Prompt mühendisliği... Şimdiden yılda 300 bin dolara yakın maaş tekliflerinin geldiği Prompt mühendisleri, yapay zekadan parayı bulacak. Peki, Prompt mühendisi nedir ve ne işe yapar? Nasıl Prompt mühendisi olunur? Prompt mühendisi maaşı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Yapay zekanın geleceğin mesleklerini belirlediği günleri yaşıyoruz.

Özellikle OpenAI'nin chat robotu ChatGPT ile birlikte, hayatımızın içinde nüfuzunu devam ettiren yapay zeka, para kazanmanın kitabını da yeniden yazıyor. Bu noktada teknoloji ile ilgilenenler meslek seçimlerinde yapay zekayı da hesaba katıyor.

Son günlerde herkesin dikkatini çeken bir iş kolu ortaya çıktı bile: Prompt Mühendisliği

İngilizce'de "Prompt Engineering", Türkçe'si Prompt Mühendisliği olan kavram "Sufle mühendisliği" olarak da çevriliyor.

Geleceğin mesleği olarak görülen Prompt (sufle) mühendisliği hakkında bilgiler merakla araştırılıyor.

Oldukça taze olan ve sektörde açık pozisyonları olan Prompt mühendisliği, teknoloji devlerinin ilgisini çekmiş durumda.

Peki, Prompt mühendisliği nedir, nasıl olunur? Promp mühendisi ne işe yapar? İşte mesleğin ayrıntıları ve maaşı...

Prompt ne demek?

İngilizce’de çabuk, hızlı cevap anlamlarına gelen, bilgisayar bilimlerinde ise istemde bulunmak anlamınad kullanılan Prompt, yapay zekâ ile iletişimimizdeki komutlarımıza verilen isimdir.

Normal iş hayatınızdaki "brief" gibi düşünebilirsiniz.

Promp mühendisliği nedir?

Yapay zeka, insanların veri girdisiyle çözümler üretir. Bu noktada yapay zekaya ne kadar bilgi verilirse, o ölçüde cevap beklenir. Yapay zekanın girdilerini doğru tanımlamak için Prompt mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

İstenilene doğru yanıt verilene kadar Prompt mühendisleri yapay zekaya komut girmelidir.

Tek cümleyle Prompt mühendisliğini tanımlayacak olursak "Yapay zekaya yapacağı işi en doğru sonucu verecek şekilde tarif etmek" diyebiliriz.

Hedef, yapay zeka ile konuşarak, doğru kelimeleri ve tanımları kullanarak yapay zeka programlarından en iyi çıktıyı almaktır.

Open AI Prompt Mühendisliği tanımı

Prompt mühendisliği, genellikle makine öğrenimi ve doğal dil işleme tekniklerinin bir araya gelerek, insanlarla bilgisayarlar arasında doğal dilde etkileşim kurulmasını mümkün kılan bir disiplindir.

Prompt mühendisliği, insanların bilgisayara doğal bir şekilde sordukları sorulara cevap verebilecek, konuşabilecek veya yazışabilecek sistemlerin oluşturulması ile ilgilidir. Bu disiplin, özellikle dijital asistanlar, chatbotlar, kişisel yardımcılar ve sanal müşteri hizmetleri gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Prompt mühendisliği, yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte son yıllarda oldukça önem kazanmıştır.

Prompt mühendisi görevleri

Prompt mühendisleri, istenen çıktıyı doğru bir şekilde anlamalı buna uygun komut oluşturabilmelidir.

Prompt mühendisleri, çalıştıkları yapay zeka modelinin yetenekleri ve sınırlamalarını iyi bilmelidir.

Prompt mühendisleri, modelin çıktısını test edip değerlendirebilmelidir.

Prompt mühendisleri, üzerinde çalıştığı yapay zeka modelindeki gelişmeleri takip etmelidir.

Prompt mühendisleri; veri bilimcileri, mühendisler ve ürün yöneticileri gibi ekibin diğer üyeleriyle işbirliği içinde çalışabilmelidir.

Prompt mühendisi maaşları

Birbirinden farklı sektörlerden birçok şirket, "Prompt mühendisi" alımları yapmaya başladı. Maaş teklifleri ise 200-335 bin dolar civarında.