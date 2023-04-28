Protez tırnak abdest geçirir mi? Protez tırnak yaptırmak günah mı? Diyanet açıkladı... Son dönemlerde trend olan protez tırnağın abdest geçirip geçirmediği merak ediliyor. Peki Protez tırnak abdest geçirir mi? Protez tırnak yaptırmak günah mı? Diyanet açıkladı...

Protez tırnak, tırnaklara daha sağlıklı ve estetik bir görünüm sağlamak için yapılan bir işlemdir. Tırnağın üzerine özel koruyucular uygulanır ve daha uzun süreli kullanım sağlar.

Son dönemlerde hemen hemen herkesin tırnağında protez tırnaklar var. Dini açıdan merak edilen konulardan bir tanesi protez tırnak oldu.

Bazıları tırnak yeme sorunu sebebiyle sağlık açısından tırnaklarına protez tırnak uyguluyor. Bazıları ise görüntü açısından yaptırıyor.

Son zamanlarda artan bu işlem çeşitli tartışmalara sebep oluyor. Bazı kişiler abdeste engel olduğunu dile getirirken bazıları aksini savunuyor.

Arama motorlarında konu ile ilgili araştırmalar devam ederken Diyanet Bakanlığı konuya açıklık getirdi.

Peki Protez tırnak abdest geçirir mi? Protez tırnak yaptırmak günah mı? İşte Diyanet'te yer alan açıklama...

Protez tırnak abdest geçirir mi?

Protez tırnağın dini açıdan araştırmaları devam ederken Diyanet Bakanlığı'nda yer alan bilgi şu şekilde: