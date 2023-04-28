Protez tırnak abdest geçirir mi? Protez tırnak yaptırmak günah mı? Diyanet açıkladı...

Protez tırnak, tırnaklara daha sağlıklı ve estetik bir görünüm sağlamak için yapılan bir işlemdir. Tırnağın üzerine özel koruyucular uygulanır ve daha uzun süreli kullanım sağlar.
Son dönemlerde hemen hemen herkesin tırnağında protez tırnaklar var. Dini açıdan merak edilen konulardan bir tanesi protez tırnak oldu.
Bazıları tırnak yeme sorunu sebebiyle sağlık açısından tırnaklarına protez tırnak uyguluyor. Bazıları ise görüntü açısından yaptırıyor.
Son zamanlarda artan bu işlem çeşitli tartışmalara sebep oluyor. Bazı kişiler abdeste engel olduğunu dile getirirken bazıları aksini savunuyor.
Arama motorlarında konu ile ilgili araştırmalar devam ederken Diyanet Bakanlığı konuya açıklık getirdi.
Peki Protez tırnak abdest geçirir mi? Protez tırnak yaptırmak günah mı? İşte Diyanet'te yer alan açıklama...
Protez tırnak abdest geçirir mi?
Protez tırnağın dini açıdan araştırmaları devam ederken Diyanet Bakanlığı'nda yer alan bilgi şu şekilde:
"Gusül veya abdest alırken, yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi halde gusül veya abdest geçerli olmaz. Dolayısıyla, gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır.
Bununla birlikte tırnak yeme ve benzeri rahatsızlıkların giderilmesi için başka bir yol bulunamazsa doktor tavsiyesine bağlı olarak tedavi amacıyla Protez Tırnak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Tedavi amaçlı ve geçici bir süre ile kullanıldığı için söz konusu işlem sargı hükmünde olacağından, suyun doku veya deriye ulaşmaması guslün/abdestin geçerli olmasına engel değildir. Ancak söz konusu yöntem, estetik kaygılarla yapılması halinde caiz olmayacağı gibi abdeste ve gusle de engel olur."