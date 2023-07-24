PSG - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Neymar ve Ronaldo karşı karşıya! Paris Saint-Germain hazırlık maçında Al Nassr ile karşı karşıya gelecek. Neymar ve Cristiano Ronaldo’nun yer aldığı heyecan dolu karşılaşmanın detayları merak ediliyor. İşte maçın saati ve yayın kanalı…

Avrupa futbolunun iki dev ismi Paris Saint-Germain (PSG) ve Al Nassr, unutulmaz bir hazırlık maçına çıkıyor. Bu sezon hazırlıklarına hızlı bir başlangıç yapan PSG, hazırlık maçlarını Japonya’da sürdürecek. PSG’de belirsizliği süren Kylian Mbappe’nin bu maçta yer alması beklemiyor. Messi, karşı takımla tek başına mücadele edecek. Dünyaca ünlü futbolcular Neymar ve Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı bu heyecan dolu karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. PSG - Al Nassr maçı ne zaman? Paris Saint-Germain - Al Nassr maçı 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 13:20'de başlayacak. Maçın yayın kanalı bulunmuyor.