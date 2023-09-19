PSG - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? PSG Dortmund maçı CANLI İZLE Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. F grubunda yer alan PSG ve Borussia Dortmund karşılaşması bu akşam gerçekleşecek. Futbol tutkunları maçın saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı. İşte maçın saati ve yayın linki!

ensonhaber.com Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Bu heyecan verici turnuvanın F Grubu ilk maçında, Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) evinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma, tarihi bir çekişmeye sahne olacak. 2019/20 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen bu iki takım arasındaki mücadelede PSG, toplam 3-2’lik skorla Dortmund’u mağlup etmişti. Peki, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği PSG-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar… PSG - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi F grubu PSG - Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. PSG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE Muhtemel 11'ler PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappe Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Can, Brandt; Malen, Haller, Reus

Kübra Kireççi

Editor

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